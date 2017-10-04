Путин отметил слаженность и эффективность работы сотрудников МЧС

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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил авторитетность работы сотрудников и ветеранов МЧС. Об этом говорится в поздравительной телеграмме в связи с 85-летием создания ведомства.

«Участвуя в спасательных операциях, вы действуете четко, слаженно и эффективно, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду», — приводятся слова Путина в телеграмме.

По словам российского лидера, в обществе служба сотрудников ведомства пользуется неизменным авторитетом и уважением.

Глава государства добавил, что важно уделять особое внимание вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков, а также активнее внедрять передовые технологии и оборудование.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» в генерального директора.