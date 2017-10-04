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Путин отметил слаженность и эффективность работы сотрудников МЧС
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    Путин отметил слаженность и эффективность работы сотрудников МЧС

    10:02  4 Октября 2017
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    Путин отметил слаженность и эффективность работы сотрудников МЧС

    Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил авторитетность работы сотрудников и ветеранов МЧС. Об этом говорится в поздравительной телеграмме в связи с 85-летием создания ведомства.

    «Участвуя в спасательных операциях, вы действуете четко, слаженно и эффективно, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду», — приводятся слова Путина в телеграмме. 

    По словам российского лидера, в обществе служба сотрудников ведомства пользуется неизменным авторитетом и уважением.

    Глава государства добавил, что важно уделять особое внимание вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков, а также активнее внедрять передовые технологии и оборудование.

    Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» в генерального директора.

    Автор: Санкт-Петербург
    #путин #мчс
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