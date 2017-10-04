«Рука Москвы»: эксперт объяснил желание Латвии обвинить РФ в сепаратизме в Испании
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий по поводу заявления МИД Латвии Эдгара Ринкевича о «вмешательстве» России в референдум о независимости Каталонии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Реакция Москвы
По словам российского дипломата, глава латвийского внешнеполитического ведомства — «агрегатор фейковых новостей».
«Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета? Не министр, а агрегатор фейковых новостей», — сообщила Захарова на своей официальной странице в Facebook.
Кроме того, Захарова вспомнила соседнюю Литву. «Хотя по соседству тоже президент — та еще фейк-дистрибьютор», — добавила она. Российский дипломат подчеркнула, что Москва до сих пор ждет официального ответа от Вильнюса по поводу заявления литовского президента Дали Грибаускайте о каком-то «списке требований», который ей якобы предъявила Москва.
«Незримое присутствие»
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что Россия незримо присутствует в политической жизни стран Запада на протяжении последних нескольких лет. Причем ключевое слово здесь — «незримо».
«Политические оппоненты называют обвиняют друг друга в «работе на Путина», а инициативы своих оппонентов называют «полученными из Кремля». Причем доказательств, как правило, либо вообще не предъявляют, либо предъявляют то, что доказательством ни в одном суде служить не может. Например, один политик десять лет назад ездил в Москву, а у другого жена родом из бывшего СССР. Каталонский референдум вызвал столько внимания со стороны СМИ, экспертов и политиков, что упустить возможность связать проблему сепаратизма в Испании с «рукой Москвы» было бы просто преступно», — иронизирует Станислав Бышок.
По словам эксперта, представитель Латвии здесь был не единственным обвинителем. На днях многие заявили, что дестабилизация на Иберийском полуострове и в целом в Евросоюзе выгодна именно России. Наша страна в этом дискурсе все больше напоминает что-то среднее между Эммануэлем Голдстейном из «1984» Оруэлла и Дартом Вейдером.
«Нужна ли России дестабилизация ЕС? России комфортнее было бы взаимодействовать с Евросоюзом как с мощным экономическим блоком, но не как с политическим объединением. Все антироссийские санкции коллективного Запада, связанные с Украиной и Крымом, были обусловлены политикой, а не экономикой. Другое дело, что лидеры каталонских националистов неоднократно говорили о своем желании остаться в ЕС после отделения от Испании. А если так, то очевидно, что независимая Барселона так же, как и остальные члены блока, поддержала бы ту политику в отношении России, которая уже ведется. Кроме того, Каталония в последние годы стала одним из рассадников радикального ислама в Европе. Таким образом, даже если предположить, что у России есть рычаги влияния на ситуацию в Каталонии, неясно, зачем Москве нужно было их применять», — резюмировал Станислав Бышок.