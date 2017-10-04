Обыски прошли в Японии на двух предприятиях концерна Nissan

В Избранное

Токио, 4 октября. На двух предприятиях концерна Nissan прошли обыски. Они были организованы Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Проверкам подверглись два предприятия корпорации, которые находятся в префектурах Киото и Тотиги, сообщает агентство Kyodo. Стало известно, что обыски проводились из‐за несоответствия безопасности автомобилей требованиям японского законодательства. Кроме того, сотрудники заводов Nissan не показали требуемой квалификации.

Министерство госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма считает, что шесть предприятий корпорации Nissan могли нарушить закон на территории Японии.