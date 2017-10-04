Четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом на трассе под Тюменью

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Тюмень, 4 октября. Страшное ДТП произошло в Тюменской области: в результате столкновения минивэна с мусоровозом погибли четыре человека, еще трое пострадали.

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что авария случилась в среду в 00.45 мск на 182-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень. Так, водитель минивэна Toyota Previa выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение с «КамАЗом» — мусоровозом. В результате сильного удара грузовик опрокинулся в кювет.

Четверо мужчин скончались на месте, двое молодых людей и девушка получили тяжелые повреждения.

По предварительным данным, водитель минивэна уснул за рулем, что и стало причиной ДТП, сообщает агентство URA.RU.

Ранее стало известно, что в Солнечногорском районе столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля.