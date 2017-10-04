МЧС России запустило бота-спасателя в Telegram

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Москва, 4 октября. МЧС РФ запустило бота-спасателя под ником «Сотрудник МЧС» в мессенджере Telegram. Этот бот дает инструкции о том, как нужно вести себя при любой чрезвычайно ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций: от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами», — сообщил сотрудник МЧС агентству РИА Новости. Кроме того, бот-спасателей обучит пользователей правилам поведения при химических, транспортных или радиационных авариях.

Всем желающим получить инструкцию нужно лишь набрать в поиске @mchs_bot в меню мессенджера Telegram. На экране пользователя появится меню, где необходимо выбрать характер ЧС, в которой он оказался.

В данный момент у бота-спасателя уже 400 подписчиков.

По словам представителей МЧС РФ, бот-спасатель необходим для информирования людей о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, а также для повышения культуры безопасности в целом.