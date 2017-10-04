Космические войска РФ отследили более 50 пусков баллистических ракет

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Москва, 4 октября. Космические войска России за прошедший период 2017 года зафиксировали более 50 пусков баллистических ракет. Об этом журналистам рассказал командующий этим видом войск Александр Головко.

Он отметил, что российские системы предупреждения о ракетном нападении, а также спецсредства систем контроля космического пространства работают эффективно. Они обнаружили в текущем году более 50 пусков ракет западного производства и производства РФ.

По словам Головко, главный центр разведки космической обстановки следил за выводом на орбиты свыше 350 космических аппаратов. Также специалисты предупредили о десятке опасных сближений в космосе, свели с орбиты 190 объектов.