Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Самая холодная ночь зафиксирована в Москве 4 октября
Россия
Космические войска РФ отследили более 50 пусков баллистических ракет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Космические войска РФ отследили более 50 пусков баллистических ракет

    8:49  4 Октября 2017
    161

    Космические войска РФ отследили более 50 пусков баллистических ракет

    Москва, 4 октября. Космические войска России за прошедший период 2017 года зафиксировали более 50 пусков баллистических ракет. Об этом журналистам рассказал командующий этим видом войск Александр Головко.

    Он отметил, что российские системы предупреждения о ракетном нападении, а также спецсредства систем контроля космического пространства работают эффективно. Они обнаружили в текущем году более 50 пусков ракет западного производства и производства РФ.

    По словам Головко, главный центр разведки космической обстановки следил за выводом на орбиты свыше 350 космических аппаратов. Также специалисты предупредили о десятке опасных сближений в космосе, свели с орбиты 190 объектов.

    Космические войска РФ отследили более 50 пусков баллистических ракет

    Автор: Алия Садыкова
    #ракета #орбита #космические войска #александр головко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 80854

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107056

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29885

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44340

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25668
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        443
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        551
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4512
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5151