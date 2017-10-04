Сирия: в результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь «Джебхат-ан-Нусры»

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Дамаск (Сирия), 4 октября. В результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 Абу Мухаммед аль-Джуляни.

Как сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, террорист получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии.

«В результате удара главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», - уточнил генерал-майор.



1 Организация запрещена на территории РФ.