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Новости Сирии
Сирия: в результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь «Джебхат ан-Нусры»
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    Сирия: в результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь «Джебхат ан-Нусры»

    8:46  4 Октября 2017  /обновлено: 9:03  04 Октября 2017
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    Сирия: в результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь «Джебхат-ан-Нусры»

    Дамаск (Сирия), 4 октября.  В результате удара ВКС РФ тяжело ранен главарь запрещенной в России  «Джебхат ан-Нусры»1 Абу Мухаммед аль-Джуляни.

    Как сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, террорист получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии.

    «В результате удара главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», - уточнил генерал-майор.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #вкс рф #джебхат-ан-нусра
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