В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»

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Сирия, 4 октября. В Сирии уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), в том числе ближайший помощник главаря Абу Мухаммеда аль-Джуляни.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости. По словам Конашенкова, 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), были уничтожены вместе с многочисленной охраной.

Кроме того, был ликвидирован ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи.

1 Организация запрещена на территории РФ.