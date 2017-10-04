Сирия: Минобороны РФ сообщило об уничтожении главарей террористов «Джебхат ан-Нусры»

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Москва, 4 октября. Как сообщил в среду официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в результате успешной спецоперации российских войск в Сирии было уничтожено руководство запрещенной в России международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

«В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», — сообщил Конашенков в ходе брифинга в Минобороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.