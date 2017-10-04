Кроссовер Mazda CX-9 вернется на российский рынок уже в ноябре

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Токио, 4 октября. Японский автопроизводитель Mazda объявил о возвращении на российский рынок самой крупной модели кроссовера в распоряжении компании — обновленной версии CX-9. Его предшественник не смог приобрести в нашей стране большой популярности и два раза уходил с рынка.

Новая версия Mazda серьезно отличается от предшественника — в том числе дизайном, который стал заметно более агрессивным. Автомобиль построен на шасси SkyActive. У обновленной модели CX-9 заметно увеличилась колесная база и пространство в салону, который защищен улучшенным пакетом звукоизоляции.

При возвращении в Россию автомобиль получит совершенно новый мотор — SkyActive G объемом 2,5 литра и мощностью 231 л.с. Мощность двигателя у обновления уменьшилась по сравнению с первой моделью, однако динамику удалось улучшить — «до сотни» автомобиль разгоняется за 8,7 секунд. Обновление снабжено шестиступенчатой АКПП.

В России цена обновленной модели CX-9 будет начинаться от 2,89 млн рублей.