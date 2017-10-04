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Происшествия
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Россия
На Восточном проходят испытания стартового комплекса перед вторым пуском
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    На Восточном проходят испытания стартового комплекса перед вторым пуском

    8:54  4 Октября 2017
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    На Восточном проходят испытания стартового комплекса перед вторым пуском

    Амурская область, 4 октября. На космодроме «Восточный» перед очередным запуском начались испытания стартового комплекса.

    Об этом сообщает RT, ссылаясь на сообщения центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры. На космодроме совершен так называемый «сухой вывоз» ракеты-носителя «Союз-2».

    «Ракета-носитель совместно с разгонным блоком «Фрегат» вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему», — говорится в официальном сообщении центра.

    Кроме того, специалисты «Восточного» проводят и другие технологические операции. Завтра будет проведен контроль набора стартовой готовности «Фрегата», а также рассмотрены результаты окончательных испытаний ракеты-носителя.

    Как напоминают «Известия», второй пуск на космодроме запланирован на 28 ноября: ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник «Метеор-М». В декабре 2017 года будет произведен еще один запуск.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #восточный #космодром восточный
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