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Центробанк отозвал лицензию у «МФБанка» из-за «полной потери управляемости»
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    Центробанк отозвал лицензию у «МФБанка» из-за «полной потери управляемости»

    9:13  4 Октября 2017
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    Центробанк отозвал лицензию у «МФБанка» из-за «полной потери управляемости»

    Москва, 4 октября. В среду российский финансовый регулятор принял решение об отзыве лицензии на осуществление кредитных операций у российского «МФБанка», который был признан «полностью потерявшим управляемость» из-за недобросовестных действий руководства и постоянного игнорирования требований Центробанка.

    «Проблемы в деятельности КБ «МФБанк» ООО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности», — указывает Центробанк на главную причину крушения банка.

    «МВБанк» уже давно попал в поле зрения Центробанка из-за небрежного обращения с денежными ресурсами — «в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения», указывает регулятор.

    Центробанк отозвал лицензию у «МФБанка» из-за «полной потери управляемости»

    «В настоящее время КБ «МФБанк» ООО фактически прекратил деятельность, — отмечает регулятор. —  Его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства. Есть также признаки преднамеренного банкротства».

    В российской финансовой системе «МФБанк» занимал 327 место по размеру активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

    Автор: Валентин Меликов
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