69 тыс. человек остались без электричества в Якутии

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Якутск, 4 октября. Почти 70 тысяч жителей трех районов Якутии в среду остались без электроснабжения.

Как сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, ЧП произошло из-за отключения линии высокого напряжения 110 кВ «Сунтар – Вилюйск». В ночь на 4 октября сработавшая защита отключила высоковольтную линию, автоматическое повторное включение было неуспешным. В результате были обесточены семь подстанций 110 кВ.

Электричество пропало в жилых домах и на предприятиях. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.