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Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя
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    Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя

    9:04  4 Октября 2017
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    Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя

    Каталония собирается провозгласить независимость от Испании в течение нескольких дней. Об этом заявил глава женералитета Карлес Пучдемон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Каталония действует

    По словам Пучдемона, каталонское правительство «будет действовать в конце этой неделе или в начале следующей». На вопрос о том, что он будет предпринимать, если правительство Испании примет решение вмешаться, глава женералитета ответил, что в настоящий момент правительство автономии и официальный Мадрид не контактируют.

    Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя

    Напомним, референдум о независимости Каталонии, который не был признан испанскими властями и еще до проведения голосования был заморожен Конституционным судом Испании, состоялся 1 октября. Заметим, что на некоторых участках случились столкновения между избирателями и полицией, есть раненые с обеих сторон. Мадрид обвинил каталонское правительство в распространении недостоверной информации о людях, которые пострадали в ходе протестов.

    Худший сценарий

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что события в Барселоне развиваются по худшему для Испании сценарию. Вслед за чрезмерно жесткой и странной для европейской демократии реакции на референдум каталонцы решили идти до конца.

    «Думаю, после объявления независимости они начнут создавать органы власти и проводить все необходимые мероприятия по отделению. Думаю, что события могли развиваться в более мирном русле, если бы Мадрид был более устойчив к стрессу и не злоупотреблял силой. Поразительно некомпетентно ведут себя и органы управления Евросоюза. К ЕС власти Каталонии постоянно апеллировали как к арбитру. Но у «европейских штатов» просто нет институциональной возможности улаживать проблемы регионов, подобных Каталонии. В ответ на просьбу вмешаться Брюссель отправится в Барселону к «легитимной власти», то есть в Мадрид», — пояснил Игорь Рябов.

    Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя

    По мнению эксперта, испуг Брюсселя понятен. Потому, что это все реакция на невыносимые для субрегионов условия жизни в Евросоюзе.

    «Зависимость от решений Евросоюза, которые наносят имущественный ущерб экономике субрегионов, вызывают такой протест. Прежде всего речь идет об антироссийских санкциях, от которых страдают все, а ответственность взята парой-тройкой стран — Германией, Францией, Испанией. В общем, мы наблюдаем сильнейший европейский кризис, связанный с дезинтеграционными процессами, кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя. Заметим прозорливость Великобритании, которая нашла способ раньше всех удалиться от Брюсселя — Лондон теперь не будет оплачивать все эти издержки. События там развиваются непредсказуемо, и даже донбасский сценарий нельзя исключать.
    По крайне мере просвещённая Европа на Украине столь жесткий сценарий поддержала по борьбе с «сепаратистами», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    #ес #каталония #испания #европейский союз
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