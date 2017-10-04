Эксперт о Каталонии: Это кризис, который в состоянии обрушить власть Брюсселя

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Каталония собирается провозгласить независимость от Испании в течение нескольких дней. Об этом заявил глава женералитета Карлес Пучдемон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Каталония действует

По словам Пучдемона, каталонское правительство «будет действовать в конце этой неделе или в начале следующей». На вопрос о том, что он будет предпринимать, если правительство Испании примет решение вмешаться, глава женералитета ответил, что в настоящий момент правительство автономии и официальный Мадрид не контактируют.

Напомним, референдум о независимости Каталонии, который не был признан испанскими властями и еще до проведения голосования был заморожен Конституционным судом Испании, состоялся 1 октября. Заметим, что на некоторых участках случились столкновения между избирателями и полицией, есть раненые с обеих сторон. Мадрид обвинил каталонское правительство в распространении недостоверной информации о людях, которые пострадали в ходе протестов.

Худший сценарий

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что события в Барселоне развиваются по худшему для Испании сценарию. Вслед за чрезмерно жесткой и странной для европейской демократии реакции на референдум каталонцы решили идти до конца.

«Думаю, после объявления независимости они начнут создавать органы власти и проводить все необходимые мероприятия по отделению. Думаю, что события могли развиваться в более мирном русле, если бы Мадрид был более устойчив к стрессу и не злоупотреблял силой. Поразительно некомпетентно ведут себя и органы управления Евросоюза. К ЕС власти Каталонии постоянно апеллировали как к арбитру. Но у «европейских штатов» просто нет институциональной возможности улаживать проблемы регионов, подобных Каталонии. В ответ на просьбу вмешаться Брюссель отправится в Барселону к «легитимной власти», то есть в Мадрид», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, испуг Брюсселя понятен. Потому, что это все реакция на невыносимые для субрегионов условия жизни в Евросоюзе.