В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса

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Москва, 4 октября. Российский международный информационный телеканал представил первое в истории панорамное видео из открытого космоса.

Как передает RT, проект называется Spacewalk 360. Видео снято в формате 360 градусов. На кадрах российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом Международной космической станции.

Отмечается, что ролик был создан совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия». Как рассказал руководитель проекта Эдуард Чижиков, земляне впервые смогли увидеть открытый космос и планету глазами космонавтов.