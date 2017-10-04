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Общество
В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса
Общество
В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса
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    В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса

    8:25  4 Октября 2017
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    В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса

    Москва, 4 октября. Российский международный информационный телеканал представил первое в истории панорамное видео из открытого космоса.

    Как передает RT, проект называется Spacewalk 360. Видео снято в формате 360 градусов. На кадрах российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом Международной космической станции.

    Отмечается, что ролик был создан совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия». Как рассказал руководитель проекта Эдуард Чижиков, земляне впервые смогли увидеть открытый космос и планету глазами космонавтов. 

    Автор: Алия Садыкова
    #космос #видео
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