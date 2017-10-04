Саудовский фонд инвестирует в строительство платных дорог в России

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Москва, 4 октября. Российский фонд прямых инвестиций собирается привлечь финансы ближневосточных фондов, включая суверенный фонд Саудовской Аравии, для строительства платных дорог в России.

Стало известно, что в строительство дублера Кутузовского проспекта намерены вложиться крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и другие арабские фонды, сообщает ТАСС. Согласно заявлению РФПИ, об условиях сделки по участию в капитале холдинга будет объявлено в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который начинается 4 октября.

Соглашение о вхождении фонда в капитал холдинга стороны подпишут 5 октября.