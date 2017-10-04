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Смерть на сцене: Заслуженный артист РФ Михаил Клейн умер во время концерта
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    Смерть на сцене: Заслуженный артист РФ Михаил Клейн умер во время концерта

    8:19  4 Октября 2017
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    Смерть на сцене: Заслуженный артист РФ Михаил Клейн умер во время концерта

    Иркутск, 4 октября. Заслуженный артист России, пианист Михаил Клейн скончался накануне вечером во время концерта.

    Как сообщают «Известия», солисту Иркутской областной филармонии стало плохо прямо на сцене в тот момент, когда он находился за роялем и исполнял произведение собственного сочинения.

    Первую помощь музыканту пытались оказать медики, которые находились в зрительном зале. Ничего не смогли сделать и прибывшие на место происшествия специалисты «скорой помощи».

    Причина смерти Михаила Клейна устанавливается. По словам коллег, несмотря на почтенный возраст, а пианисту было 72 года, Заслуженный артист России не жаловался на здоровье.

    Автор: Константин Терехов
    #иркутск
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