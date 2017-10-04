В тест-драйве бюджетных кроссоверов победил японец Subaru Crosstrek

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Москва, 4 октября. Эксперты Motor Trend сравнили в тест-драйве внедорожники Jeep Compass, Subaru Crosstrek и Nissan Rogue Sport.

Бюджетные кроссоверы сопоставили по управляемости, экономии топлива, интерьеру, практичности и просторности салона, а также стоимости. Тест-драйв проходил в пустыне Мохава (Калифорния, США). Первое место с большим отрывом занял Subaru Crosstrek, пишет портал «Актуальные новости».

Замыкает тройку Nissan Rogue Sport. Эксперты отметили прочный корпус и хорошие материалы внутренней отделки. Однако удобство салона под вопросом – задний ряд сидений оказался не самым комфортабельным. «Сотню» кроссовер набирает за 9,8 секунд. Расход – литр на 12,6 км в смешанном цикле. Управляемость автомобиля эксперты оценили довольно высоко, также как и мощную подвеску, а вот рулевое управление требует доработки. Несмотря на возможность автоматического регулирования крутящего момент, на сложных участках с имитацией заснеженных холмов и склонов авто буксовало и застревало в песке.

Американца Jeep Compass определили на второе место. Наиболее мощный двигатель среди трех конкурсантов разгоняется до 100 км/ч за 9,4 секунды, однако работает громко и тяжело. Внедорожник оправдывает свое название: удары от мелких выбоин в салоне не чувствуются. Технические характеристики автомобиля в целом устроили экспертов, но комфортабельность, материалы салона и безопасность оказались его слабыми сторонами.

Победителем в заезде стал Subaru Crosstrek. Отличия от конкурентов заметны уже на трассе – модель более юркая и быстрая. Всего девять секунд до «сотни» секунд – это лучший результат. Subaru также оказался самым легким, что позитивно сказывается на скорости и расходе топлива. Салон авто довольно просторный, внутри комфортно как водителю, так и пассажирам. На всех покрытиях кроссовер показал себя одинаково хорошо.