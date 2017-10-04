Гражданина РФ арестовали в Таиланде за распространение наркотиков

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Бангкок, 4 октября. В одном из курортных городов на юго-востоке Таиланда полиция арестовала гражданина России. Мужчину обвинили в распространении наркотиков.

Россиянин был задержан в арендованной квартире одного из местных кондоминиумов, сообщает ТАСС. В помещении сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 граммов метамфетамина. Полицейские считают, что задержанный занимался распространением наркотиков среди иностранцев в Таиланде. Есть подозрения, что у него были сообщники.

Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении миграционного законодательства Таиланда. Срок разрешения на пребывание в королевстве у россиянина истек более 500 дней назад.