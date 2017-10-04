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Общество
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Происшествия
Два человека пострадали во время взрыва на борту буксира в порту Омска
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    Два человека пострадали во время взрыва на борту буксира в порту Омска

    8:11  4 Октября 2017
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    Два человека пострадали во время взрыва на борту буксира в порту Омска

    Омск, 4 октября. Два человека получили травмы во время взрыва на буксире в порту Омска. Как передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел в 01:20 по местному времени в среду (22:20 мск во вторник) в речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211.

    Из-за короткого замыкания произошел взрыв паров топлива. Затем загорелось машинное отделение.

    Пострадали моторист и капитан-механик. Первый был госпитализирован, второй - от медицинской помощи отказался.

    Как пишет Газета.ru, по факту происшествия проводится проверка.

    Два человека пострадали во время взрыва на борту буксира в порту Омска

    Автор: Алия Садыкова
    #взрыв #омск #буксир
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