Два человека пострадали во время взрыва на борту буксира в порту Омска

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Омск, 4 октября. Два человека получили травмы во время взрыва на буксире в порту Омска. Как передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел в 01:20 по местному времени в среду (22:20 мск во вторник) в речном порту Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211.

Из-за короткого замыкания произошел взрыв паров топлива. Затем загорелось машинное отделение.

Пострадали моторист и капитан-механик. Первый был госпитализирован, второй - от медицинской помощи отказался.

Как пишет Газета.ru, по факту происшествия проводится проверка.