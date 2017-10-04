Незадолго до стрельбы в Лас-Вегасе Пэддок перевел $100 тыс. на Филиппины

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Лас-Вегас, 4 октября. Устроивший стрельбу в американском Лас-Вегасе Стивен Пэддок на минувшей неделе перевел $100 тысяч на банковский счет на Филиппинах.

Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американскую полицию, в день стрельбы там находилась его подруга 62-летняя Мэрилу Дэнли. Отмечается, что Дэнли находится в путешествии. 25 сентября она была в Гонконге, а 1 октября прибыла на Филиппины. Сейчас женщина вылетела в США, так как «представляет интерес для следствия».

Как пишет Газета.ru, Пэддок и Дэнли не женаты. Они жили в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году. Ранее Пэддок развелся со своей супругой после шести лет брака. Детей у них не было.