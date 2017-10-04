«Адская пушка»: блогер из США пришел в восторг от «русского дробовика» «Сайга-12»

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Нью-Йорк, 4 октября. «Американский блогер с чудовищным русским акцентом» Кайл Майерс протестировал российское самозарядное ружье «Сайга-12» и показал результаты в своем видеоблоге. В видеоблоге FPS Russia Майерс часто рассказывает об изготовленном в России вооружении и демонстрирует наиболее заметные образцы.

«Сайгу-12» в экспортном исполнении блогер назвал «настоящим русским дробовиком», мощным и легким, после чего незамедлительно протестировал его на манекене, защищенном от пуль бронежилетом, «позаимствованным у друга-полицейского». Стрельба велась с расстояния в 10 метров.

Результаты были впечатляющими — с короткого расстояния дробь «Сайги-12» смогла не только многократно повредить манекен и бронежилет, но и пробить его по крайней мере в одном месте. В манекене, которого Майерс представил как «Чарли», образовалась крупная дыра. Если бы в этот бронежилет был одет человек, тяжелое ранение или гибель были бы неизбежны.

Впрочем, блогер отказался признать «Сайгу-12» лучшим дробовиком из тех, что он опробовал. В сравнении с автоматическим ружьем Атчиссона AA12 «Сайга-12» обладает сильнейшей отдачей — она сделана максимально легкой и компактной, а поэтому уступает AA12 в управляемости.