Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Самая холодная ночь зафиксирована в Москве 4 октября
Общество
«Адская пушка»: блогер из США пришел в восторг от «русского дробовика» «Сайга-12»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Адская пушка»: блогер из США пришел в восторг от «русского дробовика» «Сайга-12»

    8:47  4 Октября 2017
    138

    «Адская пушка»: блогер из США пришел в восторг от «русского дробовика» «Сайга-12»

    Нью-Йорк, 4 октября. «Американский блогер с чудовищным русским акцентом» Кайл Майерс протестировал российское самозарядное ружье «Сайга-12» и показал результаты в своем видеоблоге. В видеоблоге FPS Russia Майерс часто рассказывает об изготовленном в России вооружении и демонстрирует наиболее заметные образцы.

    «Сайгу-12» в экспортном исполнении блогер назвал «настоящим русским дробовиком», мощным и легким, после чего незамедлительно протестировал его на манекене, защищенном от пуль бронежилетом, «позаимствованным у друга-полицейского». Стрельба велась с расстояния в 10 метров. 

    «Адская пушка»: блогер из США пришел в восторг от «русского дробовика» «Сайга-12»

    Результаты были впечатляющими — с короткого расстояния дробь «Сайги-12» смогла не только многократно повредить манекен и бронежилет, но и пробить его по крайней мере в одном месте. В манекене, которого Майерс представил как «Чарли», образовалась крупная дыра. Если бы в этот бронежилет был одет человек, тяжелое ранение или гибель были бы неизбежны.

    Впрочем, блогер отказался признать «Сайгу-12» лучшим дробовиком из тех, что он опробовал. В сравнении с автоматическим ружьем Атчиссона AA12 «Сайга-12» обладает сильнейшей отдачей — она сделана максимально легкой и компактной, а поэтому уступает AA12 в управляемости.

    «Не поймите меня неправильно: это адская пушка с огромной огневой мощью, но для меня на первом месте AA12», — заявил Майерс.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 80841

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107055

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29885

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44339

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25667
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        431
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        549
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4512
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5150