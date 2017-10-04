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Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе включает и стрелка
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    Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе включает и стрелка

    7:54  4 Октября 2017
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    Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе включает и стрелка

    Лас-Вегас, 4 октября. Число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе включает в себя и самого стрелка Стивена Пэддока.

    Как сообщает RT, об этом во время пресс-конференции заявил судмедэксперт округа Кларк Фьюденберг Таким образом во время кровавой драмы от рук Пэддока погибли 58 человек, 59-й – сам стрелок, покончивший жизнь самоубийством. 

    Напомним, что после этого случая, ставшим крупнейшим в США по количеству жертв, президент Дональд Трамп заявил, что «обсуждение вопроса свободной продажи оружия возможно, но не сейчас».

    Автор: Константин Терехов
    #сша #стрельба #лас-вегас
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