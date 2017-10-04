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Захарова о главе МИД Латвии: Не министр, а агрегатор фейковых новостей
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    Захарова о главе МИД Латвии: Не министр, а агрегатор фейковых новостей

    8:08  4 Октября 2017
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    Захарова о главе МИД Латвии: Не министр, а агрегатор фейковых новостей

    Москва, 4 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который обвинил Россию во влиянии на референдум в Каталонии.

    Мария Захарова ответила на заявление латвийского дипломата о «вмешательстве» РФ в референдум о независимости в Каталонии в социальной сети Facebook. 

    Напомним, что ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Latvijas Avīze заявил, что референдум в Каталонии для РФ был как «упавшая на пол конфета», которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС».

    Автор: Алексей Громов
    #захарова #мид рф #мид латвии
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