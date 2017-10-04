Роскомнадзор удалит половину записей в списке запрещенных сайтов

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Москва, 4 октября. Роскомнадзор планирует сократить вдвое количество записей в Едином реестре запрещенных сайтов.

Как пишет газета «Известия», из перечня удалят записи, касающиеся одного и того же ресурса.

Руководитель управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин отметил, что реестр имеет ограниченный объем памяти. Он может включать только 1 миллион записей. Пальцин добавил, что в ведомстве будут чистить его от неактуальных и дублированных записей.

Как писала Газета.ru, сейчас в реестре находится около 500 тысяч таких ресурсов.