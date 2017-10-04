Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Сети появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса
Общество
Роскомнадзор удалит половину записей в списке запрещенных сайтов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскомнадзор удалит половину записей в списке запрещенных сайтов

    7:45  4 Октября 2017
    51

    Роскомнадзор удалит половину записей в списке запрещенных сайтов

    Москва, 4 октября. Роскомнадзор планирует сократить вдвое количество записей в Едином реестре запрещенных сайтов.

    Как пишет газета «Известия», из перечня удалят записи, касающиеся одного и того же ресурса.

    Руководитель управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин отметил, что реестр имеет ограниченный объем памяти. Он может включать только 1 миллион записей. Пальцин добавил, что в ведомстве будут чистить его от неактуальных и дублированных записей.

    Как писала Газета.ru, сейчас в реестре находится около 500 тысяч таких ресурсов. 

    Роскомнадзор удалит половину записей в списке запрещенных сайтов

     

    Автор: Алия Садыкова
    #роскомнадзор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 54373

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107023

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29877

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44312

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25623
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        431
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        384
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        264
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        465