Yahoo призналась во взломе хакерами всех аккаунтов в 2013 году

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Вашингтон, 4 октября. Хакерская атака в 2013 году на Yahoo затронула всех зарегистрированных на тот момент пользователей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании-владельца Yahoo — Oath/Verizon. Так, ранее сообщалось, что от действий злоумышленников в той или иной степени пострадал миллиард аккаунтов.

Однако на самом деле была украдена информация обо всех на тот момент времени зарегистрированных пользователях Yahoo, то есть – ни много ни мало трех миллиардах учетных записей.

При этом, как уточняют «Известия», похищенная злоумышленниками информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.