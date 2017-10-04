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Yahoo призналась во взломе хакерами всех аккаунтов в 2013 году
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    Yahoo призналась во взломе хакерами всех аккаунтов в 2013 году

    7:41  4 Октября 2017
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    Yahoo призналась во взломе хакерами всех аккаунтов в 2013 году

    Вашингтон, 4 октября. Хакерская атака в 2013 году на Yahoo затронула всех зарегистрированных на тот момент пользователей.

    Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании-владельца Yahoo — Oath/Verizon. Так, ранее сообщалось, что от действий злоумышленников  в той или иной степени пострадал миллиард аккаунтов.

    Однако на самом деле была украдена информация обо всех на тот момент времени зарегистрированных пользователях Yahoo, то есть – ни много ни мало трех миллиардах учетных записей.  

    При этом, как уточняют «Известия», похищенная злоумышленниками информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #хакеры #yahoo
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