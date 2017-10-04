Лавров назвал визит короля Саудовской Аравии в Россию эпохальным событием в отношениях двух стран

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Москва, 4 октября. Сергей Лавров заявил о важности предстоящего визита короля Саудовской Аравии в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию будет способствовать развитию «многоплановых отношений между странами, в том числе в интересах обеспечения региональной и глобальной стабильности», передает РИА Новости.

По вопросу стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и региональных конфликтов наши государства едины в выборе методов, заявил в интервью изданию «Аш-Шарк Аль-Аусат» российский дипломат.

«Наши государства исходят из безальтернативности их [региональных кризисов – ред.] устойчивого долгосрочного решения исключительно политико-дипломатическими методами, через всеохватывающий национальный диалог, на прочной основе международного права».

В ходе визиты будут обсуждаться эти и другие актуальные вопросы, заявил Лавров. Глава МИД убежден, что это «действительно эпохальное событие» в отношениях двух стран будет способствовать переходу сотрудничества на новый уровень и внесен значительный вклад в стабилизацию обстановки в БВСА.

Король Саудовской Аравии прибудет в Россию с государственным визитом в начале октября по приглашению президента РФ Владимира Путина.