Путин принял верительные грамоты у посла США и 19 дипломатов

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран.

Как сообщается на сайте Кремля, среди послов есть новые главы дипмиссий США, Евросоюза, Франции, Испании, Молдавии, Мексики, Мьянмы, а также других государств.

Церемония вручения верительных грамот состоялась во вторник в Александровском зале Кремля. Как подчеркнул глава государства, дипломатам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с российским правительством. Путин также добавил, что им предстоит работать в сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной.