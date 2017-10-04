Офицеры ВСУ, в пьяном виде охранявшие склад с ракетами «Точка-У», получили 10 суток гауптвахты

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Кропивницкий, 4 октября. Александровский районный суд в Кировоградской области Украины вынес приговор по делу группы офицеров ВСУ, которые были пойманы на пьянстве во время охраны армейского арсенала в области. Офицерам удалось отделаться сравнительно легким наказанием — они получили 10 суток гауптвахты.

Два офицера ВСУ были замечены в пьяном виде в ходе инспекции складов с оружием, которая была проведена после катастрофы с арсеналом в Винницкой области, когда в результате халатности были уничтожены боеприпасы на сумму примерно в 800 млн долларов.

Напомним, о задержании 27 сентября — на следующий день после пожара в Винницкой области — двух офицеров, которые охраняли склад с реактивными боеприпасами к ракетам «Точка-У» «в состоянии полного опьянения», сообщил генеральный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Всего на складе, который они охраняли, находится около 4,5 тысяч тонн боеприпасов.

По результатам рассмотрения их дела суд в Кировоградской области присудил проштрафившимся офицерам 10 суток гауптвахты.

Отметим, главный военный прокурор Украины решительно опроверг все версии о диверсии на складе в Калиновке, как и предположения о том, что пожар был вызван ударом неизвестного беспилотного летательного аппарата, и заявил, что пожар на военных складах в Виннцикой области стал следствием простой халатности.