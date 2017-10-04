Конгресс США выделит 29 млрд долларов на борьбу с последствиями ураганов

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Вашингтон, 04 октября. Американский конгресс по просьбе Белого дома выделит 29 миллиардов долларов для оказания помощи регионам США, пострадавшим от ураганов «Мария», «Ирма» и «Харви». Об этом сообщает RT, ссылаясь на сообщения агентства Associated Press.

Планируется, что 16 из 29 млрд будут направлены на выплаты участникам страховой правительственной программы, чьи дома были уничтожены в результате удара и разгула стихии.

Остальные средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается непосредственно ликвидацией последствий стихии.

Как напоминают «Известия», сильнее всего от урагана «Харви» пострадал штат Техас, а удары «Ирмы» и «Марии» пришлись на Флориду и Карибский регион. По предварительным оценкам экспертов, ущерб от стихии оценивается в 95 млрд долларов.