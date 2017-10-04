RT проверяет данные об исключении канала из сервиса Google Preferred

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Москва, 4 октября. RT проверяет информацию об исключении канала из Google Preferred. Об этом рассказал заместитель главного редактора телеканала RT Кирилл Карнович-Валуа. Он добавил, что RT и партнеры в Google Russia не обладают данными об исключении канала из сервиса.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Google исключила телеканал из сервиса, с использованием которого продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов YouTube.

Как считают эксперты, удаление канала может быть связано с расследованием по поводу якобы вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.

На данный момент пока Google не прокомментировала ситуацию.