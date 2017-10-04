Ван Гал может возглавить команду «Бавария» после отставки Анчелотти

В Избранное

Мюнхен, 4 октября. Руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает возможность назначения голландца Луи ван Гала на пост главного тренера команды.

Луи ван Гал стал ещё одним претендентом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает Bild. Решение о том, кто сменит Карло Анчелотти до сих пор не принято. У ван Гала есть уже опыт работы в «Баварии» — с 2009 по 2011 годы он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, дошел до финала Лиги Чемпионов, где проиграл «Интеру».

Напомним, что пост главного тренера «Баварии» стал вакантным 28 сентября, после того как его покинул Карло Анчелотти.