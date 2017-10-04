Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР девять раз
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Луганск (ЛНР), 04 октября. Украинские силовики в течение суток вторника 3 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики девять раз.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР, уточнив, что потерь среди личного состава, а также гражданских лиц, нет, урон инфраструктуре республики не нанесен.
ВСУ открывали огонь по окрестностям населенных пунктов Смелое, Хорошее, Калиновка, Долгое, Калиново, Красный Лиман и Славяносербск, выпустив по территории республики 27 мин и гранат.
Как уточнили в народной милиции ЛНР, киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, минометы 82 и 120 мм, а также гранатометы АГС и СПГ.