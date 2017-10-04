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Поезд с углем сошел с рельсов в Красноярском крае
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    Поезд с углем сошел с рельсов в Красноярском крае

    7:17  4 Октября 2017
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    Поезд с углем сошел с рельсов в Красноярском крае

    Красноярск, 4 октября. Сегодня ночью поезд с грузом угля сошел с рельсов на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги. Несколько пассажирских поездов оказались задержаны из-за нештатной ситуации.

    Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, четыре вагона с углем сошли с путей на станции около 2.10 ночи. Железнодорожные пути были повреждены в результате схода вагонов, что и стало причиной задержки четырех пассажирских поездов и двух утренних электричек. К ликвидации последствий были подключены восстановительные поезда со станций Ачинск и Мариинск.

    Пассажирам поезда «Москва — Нерюнгри» пришлось ждать на станции более пяти часов. На это время им были обеспечены сухой паек и вода, сообщает пресс-служба.

    Поезд с углем сошел с рельсов в Красноярском крае

    Западно-сибирское управление Следственного комитета на транспорте намерено провести проверку по факту схода вагонов. 

    «Организована доследственная проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия," — указано в сообщении СК РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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