Разбившийся близ Алматы самолет санавиации вез к роженице профессоров

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Алма-Ата, 4 октября. Медики самолёта санавиации Ан-28, который потерпел крушение рядом с казахстанским городом Алма-Аты, летели для оказания помощи рожающей пациентке.

3 октября из столицы республики в город Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе 2-х профессоров. В самолете находились врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев и врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезнейТукенович, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что пациентка находилась в тяжёлом состоянии. Напомним, что самолет Ан-28 авиакомпании Estwing потерпел крушение в 28 км от столицы республики.