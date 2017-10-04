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Общество
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Политика
Трамп заявил, что сейчас не время обсуждать контроль за оружием
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    Трамп заявил, что сейчас не время обсуждать контроль за оружием

    6:59  4 Октября 2017
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    Трамп заявил, что сейчас не время обсуждать контроль за оружием

    Вашингтон, 4 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что обсуждение вопроса свободной продажи оружия возможно, но не сейчас. Как отметил американский лидер СМИ США, вероятно, это произойдет. Также он подчеркнул, что это будет не сейчас.

    Как писала Газета.ru, правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от конгресса США незамедлительного ужесточения норм в сфере оборота оружия после трагедии в Лас-Вегасе.

    Напомним, ранее в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32 этажа гостиницы по зрителям музыкального фестиваля. Погибли 59 человек, еще около 500 получили ранения. 

    Трамп заявил, что сейчас не время обсуждать контроль за оружием

    Автор: Алия Садыкова
    #трамп #лас-вегас
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