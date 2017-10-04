Глава Минсельхоза считает, что Россия может стать ведущей аграрной державой в мире

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Москва, 4 октября. Глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия может стать ведущей аграрной державой в мире.

По словам министра, в этом году в стране могут зафиксировать очередной рекорд по урожаю зерновых в 128 миллионов тонн, что позволит вернуть статус мирового лидера по экспорту пшеницы.

«Такому росту поспособствовали два фактора. Во-первых, беспрецедентная поддержка государства. Во-вторых, применение современных технологий производства, обеспечение необходимым количеством техники и удобрений», — цитирует главу Минсельхоза газета «Известия».