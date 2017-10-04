Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поспорил с Полтавченко у макета «Зенит-Арены»
Общество
Число жертв мощного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число жертв мощного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек

    6:51  4 Октября 2017
    41

    Число жертв мощного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек

    Нью-Йорк, 4 октября. Жертвами урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико, стали 34 человека. Ранее власти сообщали о 16 погибших.

    Обновленные данные предоставил представитель губернатора этого ассоциированного с США островного государства, сообщает агентство Reuters. Кроме того, местные власти заявили, что ущерб составил примерно 90 миллиардов долларов. 

    Число жертв мощного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек

    Американский президент Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Глава Белого дома высоко оценил проделанную властями работу по ликвидации последствий удара стихии. Трамп провел встречу с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

    Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад. Стихия принесла на остров мощные ветра и ливни, которые привели к масштабным наводнениям.

    Автор: Алексей Громов
    #ураган #пуэрто-рико #мария
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 54127

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107013

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29874

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44294

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25593
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        315
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        351
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        249
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        398