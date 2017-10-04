Число жертв мощного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло до 34 человек

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Нью-Йорк, 4 октября. Жертвами урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико, стали 34 человека. Ранее власти сообщали о 16 погибших.

Обновленные данные предоставил представитель губернатора этого ассоциированного с США островного государства, сообщает агентство Reuters. Кроме того, местные власти заявили, что ущерб составил примерно 90 миллиардов долларов.

Американский президент Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Глава Белого дома высоко оценил проделанную властями работу по ликвидации последствий удара стихии. Трамп провел встречу с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад. Стихия принесла на остров мощные ветра и ливни, которые привели к масштабным наводнениям.