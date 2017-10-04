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Россия
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Общество
Эксперт ЦБ описал одну из самых популярных схем мошенничества
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    Эксперт ЦБ описал одну из самых популярных схем мошенничества

    6:44  4 Октября 2017
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    Эксперт ЦБ описал одну из самых популярных схем мошенничества

    Москва, 4 октября. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях описал одну из самых популярных схем мошенничества.

    Как сообщают «Известия», зачастую на действия мошенников ведутся граждане, желающие получить кредиты и отправляющие заявки на получение займа сразу в несколько банковских учреждений.

    Эксперт ЦБ описал одну из самых популярных схем мошенничества

    По словам Ляха, в подобных случаях возможны утечки информации, чем и пользуются злоумышленники, которые связываются с потенциальным заемщикам и предлагают им якобы одобренные кредиты в несуществующих банках.

    Для того чтобы «получить» кредит, потенциальная жертва должна перевести первоначальный взнос на указанные мошенниками реквизиты. Естественно, что после перевода денег лже-банкиры пропадают.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #мошенничество #кредиты #цб рф
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