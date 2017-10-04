Эксперт ЦБ описал одну из самых популярных схем мошенничества

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Москва, 4 октября. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях описал одну из самых популярных схем мошенничества.

Как сообщают «Известия», зачастую на действия мошенников ведутся граждане, желающие получить кредиты и отправляющие заявки на получение займа сразу в несколько банковских учреждений.

По словам Ляха, в подобных случаях возможны утечки информации, чем и пользуются злоумышленники, которые связываются с потенциальным заемщикам и предлагают им якобы одобренные кредиты в несуществующих банках.

Для того чтобы «получить» кредит, потенциальная жертва должна перевести первоначальный взнос на указанные мошенниками реквизиты. Естественно, что после перевода денег лже-банкиры пропадают.