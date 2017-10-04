Главный врач Кетовской ЦРБ взорвался в автомобиле в Курганской области

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Курган, 4 октября. Главный врач Кетовской ЦРБ взорвался в собственном автомобиле. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию ЦРБ, взрыв произошел накануне. Сейчас медик находится на больничном.

Отмечается, что в селе Кетово около улицы Лесной загорелся Mitsubishi. На место загоревшейся машины приехали пожарные. Они ликвидировали горение. Возгорание произошло с последующим хлопком газа, иначе говоря — взрывом.

Как пишет Газета.ru, предварительная причина возгорания - перевозка лицом газового бытового баллона с его последующей разгерметизацией.