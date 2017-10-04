В новый год с новыми ценами: с 1 января в России подорожают автомобили

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Москва, 04 октября. Эксперты предсказывают рост цен на автомобили в России с 1 января 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, к этому может привести увеличение акцизов на легковые авто с двигателями мощностью от 150 «лошадей». Новые размеры сборов предусмотрены в проекте федерального бюджета на будущий год.

Как считают специалисты автомобильной отрасли, в итоге увеличение акцизов, если оно будет одобрено, прежде всего, ударит по кошелькам конечных потребителей, то есть – нас с вами.

Так, сегодня акциз на автомобиль с мотором мощностью свыше 150 л.с. составляет 420 рублей за «лошадку». В проекте главного финансового документа на будущий год сумма возрастает до 437 рублей.

Впрочем, как подсчитали экономисты, стоимость машин с двигателями от 150 до 200 «лошадей» если и повысится, то ненамного. Больший скачок цен стоит ожидать на авто с моторами мощностью свыше 200 л.с.