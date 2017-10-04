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Россия
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Новости Сирии
Врачи из России принимают более ста пациентов в день в новом госпитале в Алеппо
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    Врачи из России принимают более ста пациентов в день в новом госпитале в Алеппо

    6:31  4 Октября 2017
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    Врачи из России принимают более ста пациентов в день в новом госпитале в Алеппо

    Алеппо, 4 октября. Российские военные врачи открыли новый госпиталь в Алеппо. Ежедневно медики принимают в нем более ста пациентов. Медицинский отряд Министерства обороны РФ прибыл в Сирию для оказания помощи местному населению, пострадавшему в период военного конфликта.

    Начальник отдельного медицинского отряда Минобороны РФ Дмитрий Асессоров рассказал, что прием ведут: окулисты, лор, невропатолог, терапевт, нейрохирург, анестезиолог.

    Сейчас в сирийском госпитале работает несколько полноценных врачебных бригад. Каждый день к специалистам на обследование прибывают более ста граждан с патологиями. Основные травмы — последствия огнестрельных и осколочных ранений.

    Кроме того, российские врачи развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов, поскольку из-за международных санкций в Сирии не хватает качественных лекарств.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #врачи
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