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Россия
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Украина
Эксперты предрекают Украине плачевный сценарий после прекращения транзита газа из РФ
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    Эксперты предрекают Украине плачевный сценарий после прекращения транзита газа из РФ

    6:47  4 Октября 2017
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    Эксперты предрекают Украине плачевный сценарий после прекращения транзита газа из РФ

    Киев, 4 октября. Эксперт американского издания The National Interest Николас Гвоздьев утверждает, что Запад не поможет Украине восполнить «дыру» в бюджете из-за прекращения транзита российского газа в 2019 году.

    По мнению аналитика, после постройки газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» российская сторона потеряет необходимость договариваться с Украиной о транзите газа на запад.

    После истечения срока соглашения с Москвой, Киев ждут серьезные экономические проблемы, так как за транзит газа Украина получала солидные средства.

    Аналитик подчеркивает, что Запад не станет «латать дыру» в украинском бюджете, пробитую отсутствием средств от транзита газа.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #транзит газа
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