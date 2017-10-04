Эксперты предрекают Украине плачевный сценарий после прекращения транзита газа из РФ

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Киев, 4 октября. Эксперт американского издания The National Interest Николас Гвоздьев утверждает, что Запад не поможет Украине восполнить «дыру» в бюджете из-за прекращения транзита российского газа в 2019 году.

По мнению аналитика, после постройки газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» российская сторона потеряет необходимость договариваться с Украиной о транзите газа на запад.

После истечения срока соглашения с Москвой, Киев ждут серьезные экономические проблемы, так как за транзит газа Украина получала солидные средства.

Аналитик подчеркивает, что Запад не станет «латать дыру» в украинском бюджете, пробитую отсутствием средств от транзита газа.