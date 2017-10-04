Порошенко ввел в действие засекреченное решение о военном сотрудничестве

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Киев, 4 октября. Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под указом о введение в действие засекреченного решения о военном сотрудничестве с другими странами.

Как сообщает Газета.ru, ввиду особой секретности подробности к документу не прилагаются. Понятно лишь одно: что в силу вступает решение СНБО от 13 сентября, которое в свою очередь вносит поправки в другое решение совета от 28 августа 2015 года.

Кроме того, в документе говорится, что контроль за исполнением указа, который вступил в силу с 3 октября 2017 года, возложен лично на главу Совета национальной безопасности и обороны.