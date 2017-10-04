Президент России озвучил намерения Москвы в отношении Латвии

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выстраивать отношения с Латвией на принципах добрососедства, учитывая интересы друг друга.

Об этом российский лидер сообщил на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 государств, среди которых был и представитель Латвии Марис Риекстиньш. Традиционно, после получения документов, глава государства выступает с речью, где характеризует отношения России со странами, которые представляют послы.

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова выстраивать взаимодействие с Латвийской Республикой в духе добрососедства с учетом интересов друг друга. Кроме того, глава российского государства сказал о необходимости обсуждения положения проживающих в Латвии соотечественников.

«И, конечно, вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога», — заявил Путин, обращаясь к послу Латвии.

Ранее президент РФ принял верительные грамоты у 20 новых послов в России, среди них — глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берманн и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.