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Россия
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Политика
Президент России озвучил намерения Москвы в отношении Латвии
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    Президент России озвучил намерения Москвы в отношении Латвии

    6:19  4 Октября 2017  /обновлено: 6:21  04 Октября 2017
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    Президент России озвучил намерения Москвы в отношении Латвии

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выстраивать отношения с Латвией на принципах добрососедства, учитывая интересы друг друга.

    Об этом российский лидер сообщил на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 государств, среди которых был и представитель Латвии Марис Риекстиньш. Традиционно, после получения документов, глава государства выступает с речью, где характеризует отношения России со странами, которые представляют послы.

    Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова выстраивать взаимодействие с Латвийской Республикой в духе добрососедства с учетом интересов друг друга. Кроме того, глава российского государства сказал о необходимости обсуждения положения проживающих в Латвии соотечественников.

    «И, конечно, вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога», — заявил Путин, обращаясь к послу Латвии.

    Ранее президент РФ принял верительные грамоты у 20 новых послов в России, среди них — глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берманн и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #латвия
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