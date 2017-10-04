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Технологии
Эксперт объяснил, чем iPhone X превосходит смартфоны на Android
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    Эксперт объяснил, чем iPhone X превосходит смартфоны на Android

    7:07  4 Октября 2017
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    Эксперт объяснил, чем iPhone X превосходит смартфоны на Android

    Москва, 4 октября. Эксперт компании KGI Securities Мин-Чи Куо утверждает, что главным преимуществом нового iPhone X является технология, использованная при создании камеры TrueDepth.

    Куо считает, что технология, позволяющая с помощью фронтальной камеры на гаджете использовать технологию сканирования лица Face, сделает корпорацию Apple технологическим лидером в 2018-2019 годах. Конкурентам американского производителя понадобится около двух лет на то, чтобы добиться такого же успеха.Эксперт объяснил, чем iPhone X превосходит смартфоны на Android

    Отметим, что до конца этого года года корпорация рассчитывает реализовать приблизительно 35 миллионов смартфонов iPhone X.

    Автор: Ирина Новикова
    #android #смартфон #iphone x
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