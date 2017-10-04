Эксперт объяснил, чем iPhone X превосходит смартфоны на Android

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Москва, 4 октября. Эксперт компании KGI Securities Мин-Чи Куо утверждает, что главным преимуществом нового iPhone X является технология, использованная при создании камеры TrueDepth.

Куо считает, что технология, позволяющая с помощью фронтальной камеры на гаджете использовать технологию сканирования лица Face, сделает корпорацию Apple технологическим лидером в 2018-2019 годах. Конкурентам американского производителя понадобится около двух лет на то, чтобы добиться такого же успеха.

Отметим, что до конца этого года года корпорация рассчитывает реализовать приблизительно 35 миллионов смартфонов iPhone X.