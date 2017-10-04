Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила три населенных пункта в Хаме

В Избранное

Дамаск (Сирия), 4 октября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ в провинции Хама в САР освободили несколько населенных пунктов.

Как сообщает интернет-портал Islamic World News, бойцы Сирийской Арабской Армии (САА) освободили от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 деревни Арак, Джабирия и Вадхихи.

Таким образом, осада боевиков «Исламского государства»1 в районе Восточной Сальмии разделилась на два участка. Террористы находятся в окружении и в скором времени будут уничтожены, — сообщает портал.

1 Организация запрещена на территории РФ.