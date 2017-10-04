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Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила три населенных пункта в Хаме
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила три населенных пункта в Хаме

    5:38  4 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила три населенных пункта в Хаме

    Дамаск (Сирия), 4 октября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ в провинции Хама в САР освободили несколько населенных пунктов.

    Как сообщает интернет-портал Islamic World News, бойцы Сирийской Арабской Армии (САА) освободили от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 деревни Арак, Джабирия и Вадхихи.

    Таким образом, осада боевиков «Исламского государства»1 в районе Восточной Сальмии разделилась на два участка. Террористы находятся в окружении и в скором времени будут уничтожены, — сообщает портал.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #хама #вкс рф #саа
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