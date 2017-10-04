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Посольство РФ показало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско
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    Посольство РФ показало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

    6:48  4 Октября 2017
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    Посольство РФ показало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

    Сан-Франциско, 4 октября. Посольство РФ в Вашингтоне опубликовало фотографию генерального консульства РФ в Сан-Франциско, в которое проникли представители американских властей.

    На фотографии видно, что в нескольких окнах здания горит свет. Подпись на фото гласит: «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».

    «Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — отмечается в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

    Ранее RT на русском сообщало, что официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт опровергла обвинения в том, что власти США взломали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #сан-франциско #генконсульство
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