Посольство РФ показало фото вторжения властей США в генконсульство в Сан-Франциско

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Сан-Франциско, 4 октября. Посольство РФ в Вашингтоне опубликовало фотографию генерального консульства РФ в Сан-Франциско, в которое проникли представители американских властей.

На фотографии видно, что в нескольких окнах здания горит свет. Подпись на фото гласит: «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».

«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — отмечается в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Ранее RT на русском сообщало, что официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт опровергла обвинения в том, что власти США взломали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.