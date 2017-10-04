Сирия: САА вступила в бой с боевиками к востоку от Аль-Саламии в Хаме

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Дамаск, 4 октября. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Национальными оборонительными силами, вступили в бой с боевиками вдоль нефтепровода у города Акареб к востоку от Аль-Саламии в провинции Хама.

Ранее RT на русском сообщало, что благодаря действиям российской авиации в сирийском Идлибе была сорвана операция террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), пытавшейся вызволить террористов из акербатского котла в Хаме. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что операция была сорвана, а участвовавшие в ней террористы уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.