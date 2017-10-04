Судебные приставы в Хакасии спасли ребенка от падения с 7 этажа
Черногорск, 4 октября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Черногорске спасли меленького ребенка от падения с седьмого этажа.
Сообщается, что утром во вторник заместитель начальника городского отдела ФССП Черногорска вышла на балкон и увидела, что малыш склонился с перил балкона седьмого этажа и может сорваться вниз.
Сотрудницы службы попытались дозвониться в дверь квартиры, но им никто не открыл. На место были вызваны полиция и спасатели.
Оказалось, что родители ребенка спали, в то время как их малыш гулял по квартире.
Отмечается, что после проведения проверки родители будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирской области собака и кошка помогли судебным приставам разыскать алиментщика.