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Судебные приставы в Хакасии спасли ребенка от падения с 7 этажа
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    Судебные приставы в Хакасии спасли ребенка от падения с 7 этажа

    5:05  4 Октября 2017  /обновлено: 5:06  04 Октября 2017
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    Судебные приставы в Хакасии спасли ребенка от падения с 7 этажа

    Черногорск, 4 октября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Черногорске спасли меленького ребенка от падения с седьмого этажа.

    Сообщается, что утром во вторник заместитель начальника городского отдела ФССП Черногорска вышла на балкон и увидела, что малыш склонился с перил балкона седьмого этажа и может сорваться вниз.

    Сотрудницы службы попытались дозвониться в дверь квартиры, но им никто не открыл. На место были вызваны полиция и спасатели.

    Оказалось, что родители ребенка спали, в то время как их малыш гулял по квартире.Судебные приставы в Хакасии спасли ребенка от падения с 7 этажа

    Отмечается, что после проведения проверки родители будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирской области собака и кошка помогли судебным приставам разыскать алиментщика.

    Автор: Ирина Новикова
    #ребенок #хакасия #падение #черногорск
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